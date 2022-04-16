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    Fenerbahçe'de Pelkas ilk 11'e yakın

    İsmail Kartal'ın kadro istikrarını sağlaması nedeniyle yedek oyuncular ilk 11'de şans bulmakta zorlanıyor. İrfan Can'ın cezalı olması nedeniyle Arda Güler ve Pelkas'a şans doğdu.
    • Haber Merkezi
    • 16.04.2022 - 10:16
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    Fenerbahçe'de Pelkas ilk 11'e yakın

    İsmail Kartal’ın kadro istikrarını kolay kolay bozmaması nedeniyle yedek oyunculara 11 şansı fazla gelmiyor. İrfan Can’ın Galatasaray derbisinde gördüğü kartla cezalı duruma düşmesi, Dimitris Pelkas ve Arda Güler’e forma şansı doğmasını sağladı.

    Ya Pelkas ya Arda Güler

    İki oyuncu da hafta boyu idmanlarda hocalarının gözüne girip 11’deki yerlerini almak için ellerinden geleni yaptı. Kartal, öğrencilerinin çabalarından son derece memnun kaldı. Tecrübeli teknik adam, taktik çalışmalarda hem Pelkas’ı hem de Arda’yı as takımla oynattı. İki oyuncu da performansıyla göz doldurdu.

    Ancak bu akşamki Göztepe mücadelesinde ilk 11 konusunda ibrenin Dimitris Pelkas’ta olduğu öğrenildi. Yunan futbolcunun formayı giymesi, Arda Güler’in ise yine sonradan oyuna girmesi bekleniyor. Ancak Kartal’ın son anda kararını değiştirmesi de sürpriz olmaz.

    Fenerbahçe de Pelkas ilk 11 e yakın #1


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