Fenerbahçe'de Pelkas ilk 11'e yakın

Ancak bu akşamki Göztepe mücadelesinde ilk 11 konusunda ibrenin Dimitris Pelkas’ta olduğu öğrenildi. Yunan futbolcunun formayı giymesi, Arda Güler’in ise yine sonradan oyuna girmesi bekleniyor. Ancak Kartal’ın son anda kararını değiştirmesi de sürpriz olmaz.