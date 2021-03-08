Fenerbahçe'de Pelkas sahayı sedyeyle terk etti

Fenerbahçe'de Pelkas sahayı sedyeyle terk etti

Fenerbahçe'nin Yunan yıldızı Pelkas, Konyaspor maçındaki çarpışmanın ardından hastaneye kaldırıldı.

Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Dimitrios Pelkas, Konyaspor maçında hastaneye kaldırıldı.

TEDBİR AMAÇLI HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜ

80. dakikadahava topu mücadelesinde Skubic ile korkutucu şekilde çarpışan Yunan oyuncu, bir süre yerde hareketsiz kaldı. Sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından da oyuna devam edemeyen 27 yaşındaki oyuncu, sedyeyle kenara alındı.

Boyunluk takılan Pelkas, tedbir amaçlı ambulansla hastaneye götürüldü. Pelkas'ın yerine oyuna Samatta dahil oldu.





(Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır)