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Fenerbahçe'de Pelkas sakatlandı
Fenerbahçeli oyuncu Pelkas, Rizespor maçında sakatlanarak sahayı terk etti.
- Haber Merkezi
- 30.01.2021 - 20:40
Fenerbahçe'nin 10 numara oyuncusu Dimitrios Pelkas, Çaykur Rizespor maçında sakatlanarak oyundan çıktı.
DURUMU KONTROLLERİN ARDINDAN BELLİ OLACAK
Hücum oyuncusu sakatlığı sonrasında 61. dakikada yerini Mert Hakan Yandaş'a bıraktı.
Yunan orta sahanın son durumu, yapılacak detaylı kontrollerin ardından belli olacak.
Fenerbahçe, Süper Lig'de 2 Şubat günü Hatayspor ve 6 Şubat günü Galatasaray'la karşılaşacak.