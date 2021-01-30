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    Fenerbahçe'de Pelkas sakatlandı

    Fenerbahçeli oyuncu Pelkas, Rizespor maçında sakatlanarak sahayı terk etti.
    • Haber Merkezi
    • 30.01.2021 - 20:40
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    Fenerbahçe'de Pelkas sakatlandı

    Fenerbahçe'nin 10 numara oyuncusu Dimitrios Pelkas, Çaykur Rizespor maçında sakatlanarak oyundan çıktı.

    DURUMU KONTROLLERİN ARDINDAN BELLİ OLACAK

    Hücum oyuncusu sakatlığı sonrasında 61. dakikada yerini Mert Hakan Yandaş'a bıraktı.

    Yunan orta sahanın son durumu, yapılacak detaylı kontrollerin ardından belli olacak.

    Fenerbahçe, Süper Lig'de 2 Şubat günü Hatayspor ve 6 Şubat günü Galatasaray'la karşılaşacak.

    Fenerbahçe de Pelkas sakatlandı #1

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