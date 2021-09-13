Fenerbahçe'de Pereira'dan Altay Bayındır'a moral

Fenerbahçe'de teknik direktör Vitor Pereira, Sivasspor maçı sonrası oyuncularına teşekkür etti.

Süper Lig'in 4. haftasında Fenerbahçe, sahasında Sivasspor ile 1-1 berabere kaldı. Fenerbahçe'de Teknik Direktör Vitor Pereira, maç sonu oyuncularının soyunma odasında tek tek elini sıktı ve gösterdikleri mücadele hırsından, son dakikaya kadar vazgeçmemelerinden dolayı teşekkür etti.

"HER KOŞULDA BERABERİZ, ÇALIŞMAYA DEVAM"

"Biz kazanırken de puan kaybederken de bir takımız." ifadelerini kullanan Pereira, "Amacımız tabii ki kazanmak. Ancak zaman zaman puan kayıpları normal. Problem yok, her zaman her koşulda beraberiz, çalışmaya devam.” şeklinde konuştu.





ALTAY BAYINDIR'A DESTEK

Pereira, daha sonra kaleci Altay'ın yanına gitti ve "Moralini bozma, sen bize çok maç kazandırdın, biz bugün takım halinde puan kaybettik.” sözleri ile oyuncusuna moral verdi.

Takım arkadaşları da Altay'a destek verdi ve ona olan inançlarını dile getirdi.

Sezona 6 resmi maçta 5 galibiyet ile başlayan, yeni bir takım olmalarına rağmen gayet uyumlu görünen Fenerbahçe'de yaşanan puan kaybı, oyuncuları daha da hırslandırdı. Milli maç dönüşünde yorgun oyunculara ve yaşanan talihsiz sakatlıklara rağmen diri ve istekli bir görüntü veren Fenerbahçe'de iki puanı kaybetmek üzüntüye sebep oldu.

Takım, maçın ikinci yarısında top oynayamamış olmaktan şikayet edip, Saracoğlu'nda rakiplerin oyunu durdurmasını taktik olarak kullandığını vurguladı, Sivassporlu oyuncuların da oyunu bu kadar durdurulmasına tepki gösterdi.

Samandıra'da sabah kahvaltıda bir araya gelen oyuncular dünkü maçı masaya yatırırlarken, Frankfurt maçıyla birlikte daha güçlü dönecekleri konusunda görüş birliğine vardı.