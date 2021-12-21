Fenerbahçe'de Pereira'nın sonunu hazırlayan hatalar

Fenerbahçe'de beklenen oldu, başarısız sonuçların ardından Vitor Pereira gitti. İşte Portekizlinin büyük hataları....

Süper Lig'de 17 hafta geride kalırken Fenerbahçe, teknik direktör Vitor Pereira ile yollarını ayırdı.

Alınan kötü ve istikrarsız sonuçlar Vitor Pereira'nı sonunu getirdi.

İlk döneminde star oyuncularla yaşadığı sorun nüksetti. Robin Van Persie, Nani, Caner gibi oyuncularla yaşadığı problemler bu döneminde de Mesut Özil, Sosa, Pelkas, Nazım, Novak gibi isimlerle sürdü.

Yönetim baskısına direnemedi ve ilk kez başkan Ali Koç’un “Vitor hocamız Mesut’tan en iyi şekilde nasıl yararlanabileceğini bir daha gözden geçirmeli.” uyarısının ardından 4’lü defansa geçti ve o günden sonra bir daha Mesut Özil’i kesmedi.

PELKAS VE SOSA’DAN YARARLANMADI

Geçen yılın yıldızı Dimitris Pelkas’ı kulübeye hapsetti, takımın Arjantinli maestrosu Jose Sosa‘dan yararlanmadı... Milli Takım’ın sağ beki Nazım Sangare unutuldu, Trabzonspor’un yıldızı Novak yedek oyuncu yapıldı.

SİSTEMDE ISRAR ETTİ

Portekizli teknik adamın inatçı karakteri gene başına iş açtı. Henüz hazırlık maçları oynanırken ‘Bu kadro 3’lü defans oynayamaz’ eleştirilerine kulak tıkadı. Yaşanan sıkıntılara rağmen sisteminde ısrarcı tavrını sürdürmeye devam etti.

KADRO İSTİKRARI YAKALAYAMADI

Bir türlü kadro istikrarı yakalayamadı. Mesut Özil’le başlayan negatif rüzgarla mutsuz bir kulübe oluştu. Bir hafta 3’lü bir hafta 4’lü defans oynadı. Forvette bir hafta Berisha bir hafta Serdar Dursun görev aldı. Takımda defans tandemi de sağ bek-sol bekler de neredeyse her hafta değişti.

Yönetimin bir teknik adam arayışında olduğu hatta görüşmeler yaptığı haberlerinden sonra kulübeden çıkmadı, sürekli not tutan, basın toplantılarında gergin ve mutsuz görünerek takım üzerindeki etkisini iyice eritti.

GALİBİYET YÜZDESİ 47

Pereira Fenerbahçe’deki iki döneminde toplamda 51 karşılaşmaya çıktı. Ancak iki dönemde de Süper Lig’de şampiyonluğun uzağında kaldı.

Fenerbahçe’nin yollarını ayırdığı Vitor Pereira, ilk döneminde yüzde 65 galibiyet ortalaması yakaladı. Bu oran 2. dönemde 47’ye düştü.

Fenerbahçe’nin Süper Lig’de yarın deplasmanda oynayacağı Fatih Karagümrük karşılaşmasına takımın başında antrenörlerden Zeki Murat Göle ya da Tahir Karapınar yer alacak.