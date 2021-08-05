- Haberler
- Futbol Haberleri
- Fenerbahçe'de Perotti ile fesih pazarlığı
Fenerbahçe'de Perotti ile fesih pazarlığı
Fenerbahçe'de sakatlıklardan dolayı istediği etkiyi yapamayan Diego Perotti'nin geleceği belirsizliğini koruyor. Yönetim, 1 yıl daha sözleşmesi bulunan futbolcu ile yollarını ayırmak istiyor.
- Haber Merkezi
- 05.08.2021 - 11:30
- Güncelleme : 05.08.2021 - 11:58
Diego Perotti, geçen sezon Fenerbahçe ’ye sakat olarak gelmiş, iyileştikten sonra 4 lig maçında 3 gol atmıştı. Ancak Beşiktaş karşısında sakatlanan Arjantinli oyuncu, sezonu kapatmıştı.
GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR
Yönetim, 1 yıl daha sözleşmesi bulunan tecrübeli futbolcu ile yollarını ayırmak istiyor.
Perotti ise kalmak istediğini, sözleşmesinin feshedilmesi halinde tazminat talep edeceğini belirtti. Taraflar bu konuda görüşmeleri sürdürüyor.