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    Fenerbahçe'de Perotti ile fesih pazarlığı

    Fenerbahçe'de sakatlıklardan dolayı istediği etkiyi yapamayan Diego Perotti'nin geleceği belirsizliğini koruyor. Yönetim, 1 yıl daha sözleşmesi bulunan futbolcu ile yollarını ayırmak istiyor.
    • Haber Merkezi
    • 05.08.2021 - 11:30
    • Güncelleme : 05.08.2021 - 11:58
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    Fenerbahçe'de Perotti ile fesih pazarlığı

    Diego Perotti, geçen sezon Fenerbahçe ’ye sakat olarak gelmiş, iyileştikten sonra 4 lig maçında 3 gol atmıştı. Ancak Beşiktaş karşısında sakatlanan Arjantinli oyuncu, sezonu kapatmıştı.

    GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

    Yönetim, 1 yıl daha sözleşmesi bulunan tecrübeli futbolcu ile yollarını ayırmak istiyor.

    Perotti ise kalmak istediğini, sözleşmesinin feshedilmesi halinde tazminat talep edeceğini belirtti. Taraflar bu konuda görüşmeleri sürdürüyor.

    Fenerbahçe de Perotti ile fesih pazarlığı #1

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