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Fenerbahçe'de Perotti ile fesih pazarlığı

Fenerbahçe'de Perotti ile fesih pazarlığı

Fenerbahçe'de sakatlıklardan dolayı istediği etkiyi yapamayan Diego Perotti'nin geleceği belirsizliğini koruyor. Yönetim, 1 yıl daha sözleşmesi bulunan futbolcu ile yollarını ayırmak istiyor.