Fenerbahçe'de Perotti ve Ademi sakatlandı

Fenerbahçe Spor Kulübü sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Perotti ve Ademi'nin sakatlandığını duyurdu.

Fenerbahçe'de Beşiktaş derbisinin ardından 2 oyuncuda ciddi sakatlıklar meydana geldiği açıklandı.

ADEMI VE PEROTTI SAKATLANDI

Sarı-lacivertlilerde Kemal Ademi'de ikinci derece yırtık, Diego Perotti'de ise diz eklem kapsülünde zedelenme ve kaslarda kısmi yırtık tespit edildiği açıklandı. Fenerbahçe ayrıca Lemos'un çekilen MR'ında kırık tespit edilmediğini de duyurdu.

Kemal Ademi'nin en az 2 hafta, Perotti'nin ise en az 1 ay sahalardan uzak kalacağı belirtiliyor.









FENERBAHÇE'DEN YAPILAN AÇIKLAMA

"Beşiktaş maçında bileğine ağır bir darbe alan futbolcumuz Mauricio Lemos'un Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde yapılan radyolojik X-ray görüntülemesinde kırık tespit edilmemiştir.



Oyuncumuz Kemal Ademi'nin Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde yapılan muayenesinde ikinci derece yırtık tespit edilmiştir, tedavisine başlanmıştır.



Futbolcularımızdan Diego Perotti'nin Acıbadem Kadıköy Hastanesi'nde çekilen MR'ı sonucu diz ekleminin arka dış kapsülünde cilt, cilt altı dokularda ve zarlarda yırtılma, diz eklem kapsülünde zedelenme ve kaslarda kısmi yırtık tespit edilmiş, oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır."