Fenerbahçe'de plan: Altay Bayındır takımda tutulacak

Şampiyonluk hasreti 8 yıla çıkan Fenerbahçe'de kaleci Altay Bayındır'ın takımda tutulması kararı alındı. Başarılı eldiven 25 milyon euro üzeri teklif gelmemesi halinde gelecek sezon da takımda olacak.

Fenerbahçe, üç sezonda kupa kazanamadı ancak kurulan geniş kadro, yapılan transferler ve özellikle de futbolcuların gelişimi farklı bir başarının kapılarını açtı.

Bu dönemde 65 milyon euroluk satış yapan sarı-lacivertliler, gelişen futbolculardan da gelir elde etmeyi planlıyor.

10 FARKLI OYUNCU SATILABİLİR

Attila Szalai, Ozan Tufan ve Altay Bayındır'ın artan performansları Avrupa takımlarının da ilgisini çekerken Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, 10 ayrı futbolcuya gelen teklifleri değerlendirmeye aldı.

Bu süreçte Mert Hakan, Pelkas, Szalai, Berke, İrfan Can, Ozan, Frey, Allahyar, Ferdi ve Altay, sarı-lacivertlilerin gelir sağlayacağı isimler olarak öne çıktı. Bununla birlikte yönetim bir ismi farklı değerlendiriyor.

ALTAY BAYINDIR KIRMIZI ÇİZGİ

1.5 milyon euro karşılığında Ankaragücü'nden transfer edilen Altay Bayındır, adeta Başkan Ali Koç'un kırmızı çizgisi. Altay'ın gelişimine büyük değer veren ve geldiği noktadan mutluluk duyan Koç, herhangi bir satışı şu aşamada düşünmüyor.

25 milyon euro ve üzeri teklif gelmediği sürece başarılı file bekçisini satmak istemeyen yönetimin hedefinin ise Altay'ı 1 sezon daha takımda tutup, olası şampiyonluğun ardından takımdan göndermek olduğu öğrenildi.