Fenerbahçe'de platformun kurulduğu yer tepki çekti

Fenerbahçe başkanını seçiyor. Seçimli Genel Kurul'da kürsünün bulunduğu platformun kurulduğu yer kongre üyelerinin tepkisi çekti.

Fenerbahçe'nin Seçimli Genel Kurulu koronavirüs önlemleri kapsamında daha az katılımlı şekilde devam ederken Ali Koç tek başkan adayı olarak seçimde yer alıyor.

PLATFORMUN YERİ TEPKİ ÇEKTİ

Bugüne kadar yaptığı organizasyonlarla dikkat çeken sarı-lacivertlilerde platformun kurulduğu yer statta yer alan taraftarlar tarafından tepkiye neden oldu.

Kürsünün konumu nedeniyle konuşma yapanları yandan görmek zorunda kalan kongre üyeleri Divan Kurulu Başkanı Ahmet Vefa Küçük'e tepki gösterirdi.

Küçük ise "TV kameralarının daha rahat hazırlanması için platform bu şekilde kuruldu. Kürsüyü yan çevirip sizin de rahat görmenizi sağlayacağız." savunmasında bulundu.