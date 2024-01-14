Fenerbahçe'de Rade Krunic, ilk idmanına çıktı Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Rade Krunic, çalışmalarına başladı.

AA

Fenerbahçe'nin İtalya'nın Milan takımından kiralık olarak kadrosuna kattığı Bosna Hersekli orta saha oyuncusu Rade Krunic, antrenmanlara başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, sarı-lacivertli takım, Süper Lig'in 20. haftasında yapılacak Gaziantep FK maçı için Gaziantep'te iken Krunic bireysel çalıştı.

Özel program dahilinde çalıştı

Tecrübeli futbolcu, Can Bartu Tesisleri'nde bireysel antrenör idaresinde kendisi için hazırlanan özel program dahilinde salonda ve sahada çalışma gerçekleştirdi.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)