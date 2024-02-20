Fenerbahçe'de Rade Krunic kesik yedi! Yedek kulübesine...

Fenerbahçe, Süper Lig'in 27. haftasında Kasımpaşa'yı konuk edecek.
Ligde 26 karşılaşma sonunda 67 puanla 2. sırada yer alan Fenerbahçe'de İsmail Kartal, sürpriz bir karar verdi.
Krunic kulübeye...
Sarı-lacivertlilerde performansından memnun olunmayan Rade Krunic, yedek kulübesine çekilecek.
Özellikle son maçlardaki formuyla taraftarın eleştirilerine maruz kalan Boşnak futbolcunun, uyum sorununu da henüz atlatamadığı görülüyor.
Taktiğe uyum sağlaması istendi
Teknik heyet tarafından, sahada verimsiz bir görüntü veren deneyimli oyuncuya oyun sistemine uyum sağlaması için çaba göstermesi gerektiği söylendi.
İsmail Kartal'ın geçtiğimiz yaz transfer sezonundan beri istediği; devre arasında kadroya katılan Krunic, şu ana kadar Süper Lig'de 6 lig maçında forma giyerken gole katkı veremedi.
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış