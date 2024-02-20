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Fenerbahçe'de Rade Krunic kesik yedi! Yedek kulübesine...

Fenerbahçe'de Rade Krunic kesik yedi! Yedek kulübesine... Fenerbahçe'ye İsmail Kartal'ın raporuyla gelen Rade Krunic, şu ana kadar iyi bir form gösteremeyerek gözden düştü.