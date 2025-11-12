Fenerbahçe'de Rizespor maçı hazırlıkları

- Fenerbahçe, Rizespor maçı hazırlıklarını sürdürüyor.
- İlk idmanda kuvvet ve dayanıklılık çalışmaları yapıldı.
- Milli oyuncuların katılmadığı idman, pas çalışmasıyla tamamlandı.
AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.
Süper Lig'in 13. haftasında 23 Kasım Pazar günü Rizespor'a konuk olacak Fenerbahçe, hazırlıklarını günün ilk idmanıyla sürdürdü.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Domenico Tedesco yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın salonda kuvvet ve dayanıklılık çalışmalarıyla başladığı belirtildi.
İDMANDAN NOTLAR
Milli takımlarda bulunan oyuncuların yer almadığı idmanın, sahada ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketlerinin ardından pas çalışmasıyla tamamlandığı aktarıldı.
HAZIRLIKLAR SÜRECEK
Fenerbahçe, hazırlıklarına akşam saatlerinde yapacağı günün ikinci idmanıyla devam edecek.