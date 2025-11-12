Abone ol: Google News

Fenerbahçe'de Rizespor maçı hazırlıkları

Domenico Tedesco yönetimindeki Fenerbahçe, Rizespor ile oynayacağı Süper Lig maçının hazırlıklarına devam ediyor.

Yayınlama Tarihi: 12.11.2025 18:09
  • Fenerbahçe, Rizespor maçı hazırlıklarını sürdürüyor.
  • İlk idmanda kuvvet ve dayanıklılık çalışmaları yapıldı.
  • Milli oyuncuların katılmadığı idman, pas çalışmasıyla tamamlandı.

Süper Lig'in 13. haftasında 23 Kasım Pazar günü Rizespor'a konuk olacak Fenerbahçe, hazırlıklarını günün ilk idmanıyla sürdürdü.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Domenico Tedesco yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın salonda kuvvet ve dayanıklılık çalışmalarıyla başladığı belirtildi.

İDMANDAN NOTLAR

Milli takımlarda bulunan oyuncuların yer almadığı idmanın, sahada ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketlerinin ardından pas çalışmasıyla tamamlandığı aktarıldı.

HAZIRLIKLAR SÜRECEK

Fenerbahçe, hazırlıklarına akşam saatlerinde yapacağı günün ikinci idmanıyla devam edecek.

