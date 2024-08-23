Fenerbahçe'de Rizespor maçı hazırlıkları devam ediyor Süper Lig'in 3. haftasında Rizespor'a konuk olacak Fenerbahçe, karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürüyor.

AA

Fenerbahçe, Süper Lig'in 3. haftasında 25 Ağustos Pazar günü Rizespor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen idman; ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle başladı.

BİREYSEL ÇALIŞMALARLA SONA ERDİ

Sarı-lacivertliler daha sonra 3 gruba ayrılarak 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Antrenman bireysel çalışmalarla tamamlandı.

HAZIRLIKLAR TAMAMLANACAK

Fenerbahçe, yarın yapacağı antrenmanla Rizespor maçının hazırlıklarını tamamlayacak ve Rize'ye gidecek.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)