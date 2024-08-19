Fenerbahçe'de Rizespor maçının hazırlıkları başladı

İHA
Fenerbahçe, Süper Lig’in 3. haftasında 25 Ağustos Pazar günü Rizespor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün akşam saatlerinde yaptığı idmanla başladı.
Samandıra Can Bartu Tesisleri’nde Teknik Direktör Jose Mourinho yönetimindeki idman ısınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başladı.
İDMAN ÇİFT KALE MAÇLA TAMAMLANDI
Ardından 2 grup halinde pas çalışmasıyla devam eden antrenman, dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçlarla sona erdi.
HAZIRLIKLAR SÜRECEK
Sarı-lacivertliler, hazırlıklarına yarın sabah yapacağı antrenmanla devam edecek.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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