Fenerbahçe'de Rizespor maçının hazırlıkları başladı
İHA

Fenerbahçe, Süper Lig’in 3. haftasında 25 Ağustos Pazar günü Rizespor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün akşam saatlerinde yaptığı idmanla başladı.

Samandıra Can Bartu Tesisleri’nde Teknik Direktör yönetimindeki idman ısınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başladı.

İDMAN ÇİFT KALE MAÇLA TAMAMLANDI

Ardından 2 grup halinde pas çalışmasıyla devam eden antrenman, dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçlarla sona erdi.

HAZIRLIKLAR SÜRECEK

Sarı-lacivertliler, hazırlıklarına yarın sabah yapacağı antrenmanla devam edecek.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)