Fenerbahçe'de Rizespor maçının hazırlıkları devam etti

İHA
Fenerbahçe, Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla devam etti.
Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirilen idman; ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle başladı.
TAKTİK VE BİREYSEL ÇALIŞMALARLA İDMAN TAMAMLANDI
Ardından 2 gruba ayrılan oyuncular 5'e 2 top kapma ve pas çalışmaları yaptı. Antrenman taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı.
HAZIRLIKLAR DEVAM EDECEK
Sarı-lacivertliler, Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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