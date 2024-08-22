Fenerbahçe'de Rizespor maçının hazırlıkları devam etti Jose Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe, Rizespor'la oynayacağı Süper Lig maçının hazırlıklarını sabah idmanıyla sürdürdü.

İHA

Fenerbahçe, Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla devam etti.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirilen idman; ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle başladı.

TAKTİK VE BİREYSEL ÇALIŞMALARLA İDMAN TAMAMLANDI

Ardından 2 gruba ayrılan oyuncular 5'e 2 top kapma ve pas çalışmaları yaptı. Antrenman taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı.

HAZIRLIKLAR DEVAM EDECEK

Sarı-lacivertliler, Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)