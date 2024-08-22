Fenerbahçe'de Rizespor maçının hazırlıkları devam etti
İHA

Fenerbahçe, Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla devam etti.

Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör yönetiminde gerçekleştirilen idman; ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle başladı.

TAKTİK VE BİREYSEL ÇALIŞMALARLA İDMAN TAMAMLANDI

Ardından 2 gruba ayrılan oyuncular 5'e 2 top kapma ve pas çalışmaları yaptı. Antrenman taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı.

HAZIRLIKLAR DEVAM EDECEK

Sarı-lacivertliler, Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)