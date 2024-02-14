Fenerbahçe'de Rizespor maçının hazırlıkları sürüyor Fenerbahçe, Süper Lig'in 26. haftasında oynayacağı Rizespor maçının hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.

AA

Süper Lig 26. hafta müsabakasında 17 Şubat Cumartesi günü deplasmanda Rizespor'la karşılaşacak Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'ndeki antrenman ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı.

Antrenman çift kale maçla sona erdi

Sarı-lacivertliler çabukluk ve pas çalışmaları sonrasında dar alanda çift kale maçla idmanı tamamladı.

Fenerbahçe, hazırlıklarına yarın devam edecek.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)