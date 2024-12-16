Fenerbahçe'de Rodrigo Becao 6-8 ay yok

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Fenerbahçe'nin Başakşehir ile oynadığı karşılaşmada sakatlanan Rodrigo Becao'nun durumu netleşti.

Sports Digitale'nin haberine göre; Brezilyalı futbolcunun sakatlığının ardından 6-8 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor.

MOURİNHO: "SEZONU KAPATTI"

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, maç sonrası yaptığı açıklamada Becao'nun durumunu doğruladı. Portekizli teknik adam, "Becao, sezonun geri kalanında oynayamayacak maalesef" dedi.

15 MAÇTA 1 GOL, 1 ASİST

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 15 maça çıkan Rodrigo Becao, 1 gol ve 1 asistle takımına katkı sağlamıştı. Ancak yaşadığı talihsiz sakatlık, Brezilyalı oyuncunun sezonu noktalanmasına neden oldu.

Becao'nun yokluğunda Fenerbahçe'nin nasıl bir savunma planı oluşturacağı merakla bekleniyor.