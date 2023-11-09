Fenerbahçe'de Rodrigo Becao, ameliyat edildi Fenerbahçe'nin Pendikspor'la oynadığı maçta sakatlık geçiren Brezilyalı savunma oyuncusu Rodrigo Becao, Almanya'nın Münih şehrinde ameliyat oldu.

ensonhaber.com

Süper Lig'in 11. haftasında Trabzonspor'a 3-2 mağlup olarak bu sezon ilk mağlubiyetini yaşayan Fenerbahçe'de savunma bölgesinde sıkıntı yaşanıyor.

Son maçlarda stoper bölgesinde oynayan futbolcuları sakatlan sarı-lacivertli takımda sezon başında Serie A ekibi Udinese'den transfer edilen Rodrigo Becao hakkında yeni bir gelişme yaşandı.

Pendikspor ile deplasmanda oynanan maçın henüz ilk dakikalarında sakatlanan ancak devre arasına kadar dayanan ve ikinci yarıda sahaya çıkmayan Rodrigo Becao'nun ameliyat olduğu açıklandı.

"Geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz"

Fenerbahçe'nin resmi sitesinden yaptığı açıklama şu şekilde:

Oyuncumuz Rodrigo Becao, Almanya'nın Münih kentinde başarılı bir operasyon geçirmiştir. Rehabilitasyon ve tedavi süreci başlayan futbolcumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.

Hamstring grubundan (biseps femoris) tendon kopması yaşayan 27 yaşındaki savunma oyuncusunun ligin ikinci yarısında sahalara dönmesi bekleniyor.