Haberler



Futbol



Fenerbahçe'de Rodrigo Becao gelişmesi

Fenerbahçe'de Rodrigo Becao gelişmesi Sakatlığı nedeniyle bir süredir sahalardan uzak olan Fenerbahçe'nin Brezilyalı stoperi Rodrigo Becao ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı.