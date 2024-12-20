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Fenerbahçe'de Rodrigo Becao için karar

Fenerbahçe'de Rodrigo Becao için karar Fenerbahçe'de Başakşehir maçında talihsiz bir sakatlık yaşayan ve sezonu kapatan Rodrigo Becao'nun geleceği ile ilgili karar verildi.