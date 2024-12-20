Fenerbahçe'de Rodrigo Becao için karar

Fenerbahçe’de sezonu kapatan Rodrigo Becao’nun geleceğiyle ilgili kritik bir karar alındı.
Sarı-lacivertliler, Brezilyalı savunmacının uzun süreli sakatlığı nedeniyle yabancı kontenjanında yer açma yoluna gidiyor.
ÇAPRAZ BAĞ SAKATLIĞI SEZONU KAPATTIRDI
Başakşehir karşılaşmasında yaşadığı sakatlık sonucu çapraz bağlarında yırtık tespit edilen Becao, sezonun geri kalanında forma giyemeyecek.
Bu gelişmenin ardından yönetim, 28 yaşındaki stoperin sözleşmesini dondurma kararı aldı.
YABANCI KONTENJANI İÇİN HAMLE
Fenerbahçe, Becao’nun yokluğunda kadroda boşluk yaratmak adına Brezilyalı oyuncunun sözleşmesini geçici olarak askıya alacak.
Bu hamleyle birlikte teknik ekip, kadro planlamasında daha fazla esneklik sağlayacak.
BU SEZON BECAO
Rodrigo Becao, bu sezon Fenerbahçe formasıyla 15 maça çıkarken 1 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.
Savunmadaki güven veren performansı sakatlık nedeniyle yarıda kalan oyuncunun yokluğu, Sarı-Lacivertliler için önemli bir kayıp olarak değerlendiriliyor.
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