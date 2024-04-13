Fenerbahçe'de Rodrigo Becao'nun sakatlıkları endişelendiriyor Fenerbahçe'de Olympiakos maçında yeniden sahalara dönen ve yine maçı tamamlayamayan Rodrigo Becao'nun sezonu kapatmasından korkuluyor.

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Fenerbahçe'de Rodrigo Becao'nun sakatlık endişesi devam ediyor...

Sezonun ilk yarısında Pendikspor maçında sakatlanan Becao, forma giymeye Mart ayındaki Hatayspor mücadelesiyle geri dönmüştü. Maç esnasında yaşadığı sakatlık, tecrübeli futbolcunun oyunu yarıda bırakmasına neden olmuştu.

Sahalara döndü ama...

Sambacı, son olarak Olympiakos maçında sahalara geri döndü ancak ne yazık ki bu kez de maçı tamamlayamadı.

Becao'nun sezonu tamamen kapatması ihtimali, sarı-lacivertli camiada endişe yaratıyor.