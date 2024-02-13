Fenerbahçe'de Ryan Kent kararı: Listeye eklenmedi Fenerbahçe'den Ryan Kent ile ilgili karar çıktı. Kadrosunda 15 yabancı futbolcu bulunduran Fenerbahçe, İngiliz futbolcuyu TFF'ye bildirilen listeye dahil etmedi.

ensonhaber.com

Fenerbahçe'nin 2023-24 sezonunun ilk transferi olan Ryan Kent, İsmail Kartal'ın beklentilerinin altında kalmıştı.

Ara transfer döneminde Lazio'ya transferi son anda gerçekleşmeyen Ryan Kent için sarı-lacivertliler kararını verdi.

Kadrosunda 15 yabancı futbolcu bulunduran Fenerbahçe, 1 futbolcuyu dışarıda bırakacaktı. Sarı-lacivertlilerde bu karar Ryan Kent'ten yana kullanıldı.

Fenerbahçe, 2-2 berabere biten Alanyaspor maçında Edin Dzeko'nun yerine kurtarıcı olarak oyuna giren Ryan Kent'i TFF listesinden çıkardı.

İsmail Kartal ima etmişti

Teknik direktör İsmail Kartal da Alanyaspor maçı sonrası yaptığı açıklamada konuya değinmiş ve "Ryan Kent oyuncumuz. Avrupa listesine yazdık. TFF'ye 48 saat içerisinde liste vereceğiz. 15 yabancı var. 1 tanesini dışarı çıkaracağız. Ekibimle beraber değerlendirme yapıp karar vereceğiz." ifadelerini kullanmıştı.

Avrupa listesinde var

Ligde sezonun kalan kısmında forma giyemeyecek olan Ryan Kent, Fenerbahçe'nin Avrupa listesinde ise yer alıyor.

Dolayısıyla İngiliz kanat oyuncusu, sarı-Lacivertlilerin UEFA Avrupa Konferans Ligi maçlarında görev alabilecek.

Bu sezon toplam 16 maça çıkan Ryan Kent 1 gol, 2 asistlik katkı verdi.