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    Fenerbahçe'de sağlık testleri tamamlandı

    Fenerbahçe Kulübü, futbol takımının sağlık testlerinin sonuçlandığını açıkladı.
    • Haber Merkezi
    • 10.08.2020 - 17:21
    • Güncelleme : 10.08.2020 - 17:21
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    Fenerbahçe'de sağlık testleri tamamlandı

    Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, futbol A takımı teknik heyeti, oyuncuları ve Can Bartu Tesisleri'nde görevli idari personelin sağlık kontrolleri gerçekleştirildi.

    TÜM KONTROLLER YAPILDI

    Takımın sponsorluğunu yüklenen hastanede gerçekleştirilen sağlık kontrolleri, detaylı kan tetkikleri, ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak-burun-boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji muayenelerinin ardından, akciğer, kardiyak testleri ve radyolojik kontrollerin yapılmasıyla tamamlandı.

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