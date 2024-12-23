Fenerbahçe'de Saint Maximin için ayrılık iddiası

Haber Merkezi
Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminde Al Ahli'den kadrosuna kattığı Allan Saint-Maximin, son haftalarda sergilediği performansla taraftarın tepkisini çekti.
Beklentilerin altında kalan Fransız futbolcu için Fenerbahçe yönetimi harekete geçti.
OCAK'TA FESİH PLANI
Takvim'in haberine göre, Fenerbahçe, Suudi Arabistan kulübü Al-Ahli ile yaptığı görüşmelerde, Saint-Maximin'in sözleşmesini ocak ayında feshetmeyi planlıyor.
Bu sezon 22 maçta forma giyen 27 yaşındaki oyuncu, 3 gol atıp 4 asist yapmıştı.
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