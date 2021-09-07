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    Fenerbahçe'de sakatlar iyileşiyor

    Fenerbahçe, pazartesi gününü izinli geçirdikten sonra Sivasspor maçı hazırlıklarına devam ediyor. 4. haftada oynanacak karşılaşma öncesi sakatlardan da iyi haberler geldi.
    • Haber Merkezi
    • 07.09.2021 - 09:59
    • Güncelleme : 07.09.2021 - 10:18
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    Fenerbahçe'de sakatlar iyileşiyor

    Sarı-lacivertliler, milli takım arasını da fırsat bilerek pazartesi gününü izinli geçirdi. Vitor Pereira ve takımı bugün yeniden çalışmalara devam edecek.

    SAKATLAR DÜZELİYOR

    Ligin 4. haftasında 12 Eylül Pazar günü Sivasspor'u konuk edecek Fenerbahçe'de, sakatlardan da iyi haberler geliyor. Milli takım arası sonrasında Serdar Dursun hariç tüm isimlerin takıma yeniden katılması bekleniyor.

    Fenerbahçe de sakatlar iyileşiyor #1

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