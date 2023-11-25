Fenerbahçe'de sakatların son durumu: 4 ismin dönüşü bekleniyor Özellikle savunma bölgesinde yaşanan sakatlıklar nedeniyle sıkıntılı günler geçiren Fenerbahçe'de Rodrigo Becao, Alexander Djiku ve Fred gibi isimlerin sahalara dönüş tarihi belli oldu.

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Teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde 2023-2024 sezonuna harika bir başlangıç yapan Fenerbahçe, oynadığı 21 maçı da kazanarak alkışları toplamıştı.

Ancak takımda yaşanılan sakatlıklar sonuçlara doğrudan etki etti. Üst üste gelen kötü haberlerin ardından sarı-lacivertliler, çıktığı son 3 resmi maçta 2 mağlubiyet ve 1 beraberlik yaşadı.

Bunlara rağmen milli ara öncesi Süper Lig'i ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'ni zirvede tamamlayan Fenerbahçe'ye sakatlıkları bulunan oyunculardan iyi haberler gelmeye başladı.

3 isim Karagümrük maçında forma giyebilir

Joshua King, Emre Mor ve Cengiz Ünder sakatlıklarını tamamen atlattı ve taktik idmanlarda ye aldı. İsmail Kartal'ın şans vermesi halinde 3 futbolcu da Fatih Karagümrük karşısında oynayacak durumda.

4 futbolcu hazır duruma gelmedi

Sol ayak bileğinden yaşadığı sakatlık nedeniyle ekim ayı sonunda operasyon geçiren Serdar Aziz'in aralık ayının ilk haftasında oynayabilecek duruma gelmesi planlanıyor.

Pendikspor maçında tendonu kopan Becao'nun ise oca ayının ilk haftalarında sahalara dönmesi bekleniyor.

Ludogorets maçında sakatlanan ve sağ ayak beşinci metatars kemiğinde non deplase kırık tespit edilen Djiku da bireysel çalışmalara başladı. Başarılı stoperin gelecek hafta oynanacak Sivasspor maçına yetişme ihtimali bulunuyor.

Sakatlığını atlatan ve çalışmalara başlayan Fred'in Fatih Karagümrük maçında riske edilmemesi bekleniyor. Fred'in bir sonraki hafta oynanacak Sivasspor maçında sahada olması öngörülüyor.