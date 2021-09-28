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    Fenerbahçe'de sakatlığı bulunan oyunculardan müjde

    Fenerbahçe'de sakatlığı bulunan oyunculardan müjde

    Takımda sakatlıklar nedeniyle oynayamayan oyunculardan Serdar Dursun'un dönüşünden sonra Sosa, Serdar Aziz, Nazım ve Zajc’dan da aynı şekilde güzel haberler var.
    • Haber Merkezi
    • 28.09.2021 - 09:41
    • Güncelleme : 28.09.2021 - 10:25
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    Fenerbahçe’de haftalardır tedavileri devam eden oyunculardan iyi haber geldi. Teknik heyetin son dönemdeki kâbusu haline gelen sakatlık süreci geride kalıyor.

    Serdar Dursun’un takıma dönüp son maçta süre almasının ardından Serdar Aziz için de sağlık ekibi, ‘İyileşti’ raporunu verdi. Deneyimli savunmacı, bugünden itibaren takımla çalışmalara başlayacak. Görev verilmesi halinde Olympiakos karşısında oynayabilecek.

    3 OYUNCUDAN GÜZEL HABER VAR

    Teknik heyetin sabırsızlıkla beklediği Sosa, Nazım ve Zajc’dan da aynı şekilde güzel haberler var.

    İki oyuncunun da tedavilerinin tamamlandığı, Yunan rakip karşısında riske edilemeseler de hafta sonundaki Kasımpaşa sınavında sahada olmalarına kesin gözle bakıldığı gelen bilgiler arasında.

    Fenerbahçe de sakatlığı bulunan oyunculardan müjde #1

    KASIMPAŞA MAÇINDA TAM KADRO

    İrfan Can’ın tedavisine devam edilirken rehabilite sürecinde olan bir diğer isim Tisserand’ın ise diğer takım arkadaşlarından birkaç gün sonra takımla çalışmalara başlama ihtimalinin olduğu kaydedildi.

    Pereira, böylelikle Kasımpaşa maçında neredeyse tam kadro bir şekilde oyuncularını kritik maça hazırlayabilecek.

    Fenerbahçe de sakatlığı bulunan oyunculardan müjde #2

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