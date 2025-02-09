Fenerbahçe'de sakatlık! İsmail Yüksek oyuna devam edemedi

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Süper Lig'in 23. haftasında Fenerbahçe, Alanyaspor'a konuk oldu. Sarı-lacivertliler, rakibini 2-0'lık skorla mağlup etti.

Bu müsabakanın ikinci yarısında ise Fenerbahçe'ye kötü bir haber geldi.

İSMAİL SAKATLIK GEÇİRDİ

Maçın 70. dakikasında Anderson Talisca'nın yerine oyuna dahil olan milli futbolcu İsmail Yüksek, 89. dakikada yaşadığı sakatlık sebebiyle kendisini yere bıraktı.

Bir süre tedavisi devam eden İsmail, sakatlığı sebebiyle 90+2'de yerini Mert Hakan Yandaş'a bıraktı.

DURUMU DAHA SONRA BELLİ OLACAK

İsmail Yüksek sakatlığı hakkındaki durum, maçın ardından yapılacak tetkiklerin ardından belli olacak.