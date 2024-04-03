Fenerbahçe'de sakatlık sorunu! 3 orta saha oyuncusu Adana Demirspor maçında yok Süper Lig'in 31. haftasında Adana Demirspor'u konuk edecek Fenerbahçe'de İsmail Yüksek, Fred ve Mert Hakan Yandaş, yaşadıkları sakatlıkların ardından maç kadrosuna alınmadı.

ensonhaber.com

Milli aranın sona ermesiyle Süper Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor.

Ligin 31. hafta mücadelesinde Fenerbahçe ile Adana Demirspor karşı karşıya gelecek.

Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda bu akşam 20.30'da oynanacak müsabaka öncesinde ev sahibi sarı-lacivertli takımda sakatlık krizi yaşanıyor.

Orta sahadan 3 isim de sakatlandı

Üst adalesinde ödem olan İsmail Yüksek, bu akşam oynanacak olan Adana Demirspor maçı kadrosuna alınmadı.

Sarı-lacivertlilerde İsmail Yüksek'in ardından sakatlıkları bulunan Fred ve Mert Hakan Yandaş da maçın kadrosundan çıkarıldı. 3 ismin yokluğuyla birlikte sarı-lacivertlilerde orta saha rotasyonu daraldı.

King ve Osayi cezalı, Ferdi ve Cengiz'in durumu belirsiz

Fenerbahçe'de sakatlığı bulunan Joshua King'in yanı sıra sarı kart cezalısı Bright Osayi-Samuel de bu akşam forma giyemeyecek isimler arasında yer alıyor.

Ferdi Kadıoğlu ve Cengiz Ünder'in durumlarına ise maç saatinde karar verilecek.