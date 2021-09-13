Fenerbahçe'de sakatlıklar erken başladı

Sarı-lacivertliler henüz ligin 4. haftasında sakatlıklarla boğuşuyor. Ligin başlamasının ardından 10 sakatlık yaşandı.

Fenerbahçe, Sivasspor karşısında hem iki puan hem de iki yıldızını kaybetti.

Marcel Tisserand sağ baldırından yaşadığı sakatlık sonrası 22. dakikada kenara geldi. 59. dakikada takıma dahil olan İrfan Can Kahveci de sol baldırındaki problem nedeniyle sadece 14 dakika sahada kaldı.

Sarı-Lacivertlilerde önce burnuna sonra da kafasına darbe alan Serdar Aziz ise oyuna devam etti. Ancak fenalaşınca Fenerbahçe teknik heyeti tarafından kulübeye çağrıldı.

Aynı anda İrfan Can'ın yerine Max Meyer'i oyuna sokan Pereira, Serdar'ın yerine de Mert Hakan Yandaş'ı sahaya sürmek istedi.

SERDAR SAKAT DEVAM ETTİ

Ancak Serdar Aziz'in devam edeceğini söylemesi üzerine Mert Hakan kulübede kaldı. Sivas'ın hocası Rıza Çalımbay, Serdar'ın kendisine kafasını vurduğunu ve kusacağını söylediğini belirtirip, "Buna rağmen oyuna devam etti" dedi.

4 HAFTADA 10 SAKATLIK

Fenerbahçe'de sezonun ilk dört haftasında sakatlık yaşayan futbolcu sayısı 10'a yükseldi. Bu rakam Trabzonspor'da 9, Beşiktaş'ta 4, Galatasaray'da ise 3 olarak gerçekleşti.

Fenerbahçe'de sakatlık yaşayan futbolcular şu şekilde: Novak, İrfan (2 kez), Pelkas, Mesut, Mert, Valencia, Serdar, Min-Jae, Tisserand