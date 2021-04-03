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    Fenerbahçe’de sakatlıktan kurtulan Mesut Özil, düz koşulara başladı

    Fenerbahçe’de sakatlıktan kurtulan Mesut Özil, düz koşulara başladı

    Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Mesut Özil, sakatlığı sonrası yeniden yeşil sahalara dönmek için antrenmanlara başladı.
    • DHA
    • 03.04.2021 - 02:08
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    Fenerbahçe, Süper Lig'in 32’nci haftasında 5 Nisan Pazartesi günü sahasında Yukatel Denizlispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını milli takımlardan dönen oyuncuların da katılımıyla sürdürdü.

    EMRE BELÖZOĞLU TAKIMIN BAŞINDA

    Can Bartu Tesisleri’nde, teknik sorumlu Emre Belözoğlu yönetiminde saat 17.30’da; ısınma, koordinasyon ve çabukluk hareketleriyle başlayan idman, dar alanda yapılan pas çalışması ile devam etti. Çift kale yapılan maçların ardından antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı.

    Fenerbahçe’de sakatlıktan kurtulan Mesut Özil, düz koşulara başladı #1

    MESUT ÖZİL DÜZ KOŞULARA BAŞLADI

    Gökhan Gönül antrenmanın ilk bölümünde takımla çalışırken, Mesut Özil takımdan ayrı düz koşulara başladı. Diego Perotti bireysel çalışmalarını sürdürürken, Sadık Çiftpınar’ın tedavisine devam edildi.

    Sarı-lacivertliler, hazırlıklarını bugün yapacağı antrenmanla sürdürecek.

    Fenerbahçe’de sakatlıktan kurtulan Mesut Özil, düz koşulara başladı #2

    Fenerbahçe’de sakatlıktan kurtulan Mesut Özil, düz koşulara başladı #3

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