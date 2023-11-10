Fenerbahçe'de Samet Akaydin şans istiyor Fenerbahçe'nin tecrübeli stoperi Samet Akaydin, Trabzonspor maçında yaptığı hataları Adana Demirspor maçında telafi etmek istiyor.

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Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Trabzonspor maçında ilk 11'de oynattığı ancak yaptığı hatalar sonrası oyundan almak zorunda kaldığı Samet Akaydin'le özel olarak ilgilenip terapi uyguluyor.

Samet'in kader maçı

Milli futbolcuyla baş başa görüşerek moral veren ve Trabzonspor maçını unutmasını isteyen Kartal, önlerindeki Adana Demirspor karşılaşmasına konsantre olmasını istedi.

Morali büyük ölçüde düzelen Samet, eski takımına karşı iyi performans göstererek yeniden çıkışa geçmeyi hedefliyor. İsmail Kartal ile görüşen deneyimli savunmacı Adana maçında şans beklediğini iletti.

7 maçta oynadı

29 yaşındaki oyuncu, bu sezon Fenerbahçe formasıyla 7 resmi maça çıkarken bu maçlarda gol katkısı yapamadı.