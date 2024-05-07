Fenerbahçe'de şampiyonluktan koparan olay: Futbolcuların İsmail Kartal'la bağı kalmadı Fenerbahçe, sezon başında oynadığı futbolla mest ederken haftalar ilerledikçe oyun anlamında düştü. Sarı-lacivertli takıma yakın spor yorumcuları ise bu düşüşün nedenini gözler önüne serdi.

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Fenerbahçe'de coşkulu başlayan sezonun hayal kırıklığına doğru sürüklenmesi sonrası takım içinde yaşanan sıkıntılara dair çarpıcı iddialar ortaya atıldı.

Sports Digitale'nin haberine göre; teknik direktör İsmail Kartal, belli bir noktaya gelene kadar takımın lider oyuncuları Tadic, Fred ve Dzeko'ya fikirlerini soruyordu ancak daha sonra Kartal ile oyuncular arasında ters düşen fikirler ortaya çıktı.

"Kapıları tekmeledi"

Öte yandan habere göre; Fenerbahçe'nin Sivasspor ile deplasmanda 2-2 berabere kaldığı maçın ardından oyuncular ile İsmail Kartal arasındaki bütün bağların koptuğu ve oyuncuların sadece sezon sonunun gelmesini beklediği ifade edilirken, son maçlarda kadroya alınmayan Leonardo Bonucci, Konyaspor maçında kadroda olmadığını öğrenince tesislerde sorun çıkardı.

Spor yorumcusu Serhat Akın'ın iddiasına göre; Bonucci, Konyaspor maçında kadroda olmadığını öğrendikten sonra tesislerde kapıları tekmeledi.

"Oyuncularla bağı kalmadı"

Öte yandan Tivibu Spor'da konuşan spor yorumcusu Elvir Balic, İsmail Kartal ile takım arasındaki bağın tamamen koptuğunu ifade ederek, "Futbolcular teknik direktörden memnun değilse, hiçbir şey yapamazsın. Oyuncuların yüzde 90'ı çok önceden İsmail Hoca ile bağları koparttı." sözlerini sarf etti.