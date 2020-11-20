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    Fenerbahçe'de Sangare de sakatlandı

    Fenerbahçe'de Sangare de sakatlandı

    Fenerbahçe'de Nazım Sangare, ağrıları devam ettiği gerekçesiyle idmanı tamamlayamadı. Milli futbolcunun sakatlığı sonrası sarı-lacivertlilerin Gençlerbirliği kamp kadrosunda sağ bek kalmadı.
    • Haber Merkezi
    • 20.11.2020 - 14:36
    • Güncelleme : 20.11.2020 - 14:57
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    Fenerbahçe’de Gökhan Gönül ve Harun Tekin’in tedavisi sürüyor. Kemal Adem’i gribal enfeksiyon geçirdiği için, Tolga Ciğerci de adalesindeki 2. derece yırtık olduğu gerekçesiyle antrenmana katılmadı. Sinan Gümüş de idmanda yer almadı.

    Fenerbahçe de Sangare de sakatlandı #1

    "SANGARE ÇALIŞMAYI YARIM BIRAKTI"

    Öte yandan sarı-lacivertliler yaptığı açıklamada, "Milli takımda sakatlanan Nazım Sangare, antrenmanın ilk bölümünde yer alırken ağrılarının devam etmesi nedeniyle çalışmayı yarım bıraktı..." ifadelerine yer verildi.

    Bilindiği üzere Fenerbahçe'nin tecrübeli sağ beki Gökhan Gönül de sakatlığı nedeniyle Gençlerbirliği maçında forma giyemeyecek.

    Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, Gökhan Gönül ve Nazım Sangare'nin eksikliğinde ilk 11'ine son saatlerde karar verecek. Kara kara düşünen Bulut'un, Gençlerbirliği karşısında 3'lü savunmayı da deneyebileceği belirtildi.

    Fenerbahçe de Sangare de sakatlandı #2

    Fenerbahçe'de kamp kadrosu açıklandı ve kadroda 7 isim yer almadı.

    Tolga Ciğerci

    Enner Valencia

    Gökhan Gönül

    Harun Tekin

    Kemal Ademi

    Sinan Gümüş

    Nazım Sangare

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