Fenerbahçe'de Sangare de sakatlandı

Fenerbahçe'de Nazım Sangare, ağrıları devam ettiği gerekçesiyle idmanı tamamlayamadı. Milli futbolcunun sakatlığı sonrası sarı-lacivertlilerin Gençlerbirliği kamp kadrosunda sağ bek kalmadı.

Fenerbahçe’de Gökhan Gönül ve Harun Tekin’in tedavisi sürüyor. Kemal Adem’i gribal enfeksiyon geçirdiği için, Tolga Ciğerci de adalesindeki 2. derece yırtık olduğu gerekçesiyle antrenmana katılmadı. Sinan Gümüş de idmanda yer almadı.

"SANGARE ÇALIŞMAYI YARIM BIRAKTI"

Öte yandan sarı-lacivertliler yaptığı açıklamada, "Milli takımda sakatlanan Nazım Sangare, antrenmanın ilk bölümünde yer alırken ağrılarının devam etmesi nedeniyle çalışmayı yarım bıraktı..." ifadelerine yer verildi.

Bilindiği üzere Fenerbahçe'nin tecrübeli sağ beki Gökhan Gönül de sakatlığı nedeniyle Gençlerbirliği maçında forma giyemeyecek.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, Gökhan Gönül ve Nazım Sangare'nin eksikliğinde ilk 11'ine son saatlerde karar verecek. Kara kara düşünen Bulut'un, Gençlerbirliği karşısında 3'lü savunmayı da deneyebileceği belirtildi.

Fenerbahçe'de kamp kadrosu açıklandı ve kadroda 7 isim yer almadı.

Tolga Ciğerci

Enner Valencia

Gökhan Gönül

Harun Tekin

Kemal Ademi

Sinan Gümüş

Nazım Sangare