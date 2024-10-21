Fenerbahçe'de şaşırtan detay: Topla oynama yüzdesi hayal kırıklığı

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1 maç eksiği olan Fenerbahçe'nin lider Galatasaray'ın 8 puan gerisine düşmesinin ardından sarı-lacivertli takımın topu Samsunspor'a bırakması tepki çekti.

Fenerbahçe, 1-0 öne geçene kadar yüzde 54 üstünken, golü bulduktan sonra topla sadece yüzde 36 oynadı. 1-1'den sonra 2-1 öne geçene kadar Fenerbahçe, yüzde 65 ile topla oynadı.

GOLÜ YİYENE KADAR YÜZDE 35

Fenerbahçe 2-1 öne geçtikten sonra beraberlik golünü yiyene kadar yüzde 35 topla oynadı. 2-2'den maç sonuna kadar ise yüzde 52 topla oynadı.

Fenerbahçe'nin Samsunspor'a karşı topla oynama yüzdeleri

0-1'e kadar yüzde 54

1-1'e kadar yüzde 36

1-2'ye kadar yüzde 65

2-2'ye kadar yüzde 35

2-2'den sonra yüzde 52

SEZON BOYU TOPLA OYNAMA RAKAMI DİP YAPTI

Öte yandan sarı-lacivertliler, son 8 sezon içerisinde en az topla oynadığı sezonu yaşıyor. Yüzde 50.8 ile topla oynayan Fenerbahçe, diğer sezonlarının çok gerisinde kaldı

Fenerbahçe'nin topla en az oynadığı sezonlar

%50.8 2024/25

%53.5 2016/17

%55.1 2018/19

%55.2 2020/21

%55.5 2021/22