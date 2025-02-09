Fenerbahçe'de Sebastian Szymanski, cezalı duruma düştü

Haber Merkezi
Fenerbahçe, Süper Lig'in 23. hafta mücadelesinde konuk olduğu Alanyaspor'u 2-0'lık skorla mağlup etmeyi başardı.
Konuk ekip sarı-lacivertlilere maçın son dakikalarında kötü bir haber geldi.
CEZALI DURUMA DÜŞTÜ
Fenerbahçe'de karşılaşmanın 89. dakikada sarı kart gören Sebastian Szymanski, cezalı duruma düştü.
KASIMPAŞA MAÇINDA YOK
Polonyalı futbolcu, cezası nedeniyle ligin bir sonraki haftasında forma giyemeyecek.
Fenerbahçe, ligin bir sonraki haftasında sahasında Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek.
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