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    Fenerbahçe'de seçim tarihi güncellendi

    Fenerbahçe'nin Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı 18 – 19 Haziran'da yapılacak, yeterli çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantı çoğunluk aranmaksızın 25 – 26 Haziran'da gerçekleşecek.
    • Haber Merkezi
    • 02.06.2021 - 15:56
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    Fenerbahçe'de seçim tarihi güncellendi

    Fenerbahçe'nin Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı 18 – 19 Haziran'da yapılacak, yeterli çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantı çoğunluk aranmaksızın 25 – 26 Haziran'da gerçekleşecek.

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