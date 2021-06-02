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Fenerbahçe'de seçim tarihi güncellendi
Fenerbahçe'nin Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı 18 – 19 Haziran'da yapılacak, yeterli çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantı çoğunluk aranmaksızın 25 – 26 Haziran'da gerçekleşecek.
- Haber Merkezi
- 02.06.2021 - 15:56
Fenerbahçe'nin Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı 18 – 19 Haziran'da yapılacak, yeterli çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantı çoğunluk aranmaksızın 25 – 26 Haziran'da gerçekleşecek.
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