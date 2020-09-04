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    Fenerbahçe'de Semih Özsoy'un yerine Erol Bilecik getirildi

    Fenerbahçe'de geçtiğimiz günlerde başkan vekilliği görevinden istifa eden Semih Özsoy'un yerine Erol Bilecik'in getirildiği duyuruldu.
    • Haber Merkezi
    • 04.09.2020 - 11:13
    • Güncelleme : 04.09.2020 - 11:13
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    Fenerbahçe'de Semih Özsoy'un yerine Erol Bilecik getirildi

    Fenerbahçe Kulübü, Semih Özsoy'dan istifasıyla boşalan "Başkan Vekili" görevine, Yönetim Kurulu üyesi Erol Bilecik'in getirildiğini açıkladı.

    FENERBAHÇE'DEN AÇIKLAMA

    Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüzün Başkan Vekili, Yönetim Kurulu Üyemiz Sayın Erol Bilecik olmuştur. Kendisine Kulübümüz için ortaya koyacağı değerli çalışmalarda başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

    Sarı-lacivertli kulüpte başkan vekili Semih Özsoy, 12 Ağustos'ta görevinden istifa etmişti.

    Fenerbahçe de Semih Özsoy un yerine Erol Bilecik getirildi #1

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