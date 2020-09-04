Fenerbahçe'de Semih Özsoy'un yerine Erol Bilecik getirildi

Fenerbahçe'de Semih Özsoy'un yerine Erol Bilecik getirildi

Fenerbahçe'de geçtiğimiz günlerde başkan vekilliği görevinden istifa eden Semih Özsoy'un yerine Erol Bilecik'in getirildiği duyuruldu.

Fenerbahçe Kulübü, Semih Özsoy'dan istifasıyla boşalan "Başkan Vekili" görevine, Yönetim Kurulu üyesi Erol Bilecik'in getirildiğini açıkladı.

FENERBAHÇE'DEN AÇIKLAMA

Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüzün Başkan Vekili, Yönetim Kurulu Üyemiz Sayın Erol Bilecik olmuştur. Kendisine Kulübümüz için ortaya koyacağı değerli çalışmalarda başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Sarı-lacivertli kulüpte başkan vekili Semih Özsoy, 12 Ağustos'ta görevinden istifa etmişti.