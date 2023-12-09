Fenerbahçe'de Serdar Aziz, Beşiktaş maçı kadrosundan çıkartıldı Fenerbahçe'de sakatlığını atlatarak Beşiktaş maçı kadrosuna alınan Serdar Aziz, sürpriz bir kararla Dolmabahçe'ye gidecek kafileden çıkarıldı.

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Süper Lig'in 15. haftasında Beşiktaş evinde Fenerbahçe'yi ağırlayacak.

Siyah-beyazlılara konuk olacak sarı-lacivertlilerde deribye saatler kala önemli bir gelişme yaşandı.

Sports Digitale'nin haberine göre, sarı-lacivertli takımda sakatlığı bulunan ve maça yetişip yetişmeyeceği belirsiz olan Serdar Aziz derbinin kadrosundan çıkartıldı.

Bu kararın arkasında teknik heyetin sakatlıktan çıkan iki oyuncunun (Djiku-Serdar) savunma tandeminde görev almasının risk olduğu düşüncesinin olduğu da gelen haberler arasında.

Samet ve Djiku oynayabilir

Fenerbahçe'de Beşiktaş derbisinde stoper hattında Samet Akaydin'in ve Alexander Djiku'nun forma giymesi bekleniyor. Serdar Aziz gibi sakatlığı yeni geçen Djiku'nun forma giyememesi durumunda forma Jayden Oosterwolde'de olacak.

Milli futbolcu bu sezon sadece 8 maçta forma giyerken 1 gol 1 asistlik performans sergiledi.