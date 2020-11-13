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    Fenerbahçe'de Serdar Aziz de sakatlandı

    Fenerbahçe'nin resmi sitesinden yapılan açıklamada, kasık bölgesinden sakatlık geçiren Gökhan Gönül'ün yanı sıra Serdar Aziz'in de idmana katılmadığı duyuruldu.
    • Haber Merkezi
    • 13.11.2020 - 16:12
    • Güncelleme : 13.11.2020 - 16:20
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    Fenerbahçe'de Serdar Aziz de sakatlandı

    Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen idmana, kasık bölgesinde kısmi yırtık tespit edilen Gökhan Gönül'ün yanı sıra dizinde ağrı olan Serdar Aziz katılmadı.

    Fenerbahçe de Serdar Aziz de sakatlandı #1

    LEMOS DÖNDÜ

    Jose Sosa, Mbwana Samatta ve Tolga Ciğerci ise takımdan ayrı çalışmalarını sürdürdü. Gribal enfeksiyonu atlatan Mauricio Lemos ise takımdaki yerini aldı.

    Milli oyuncuların yer almadığı idmanda ısınma, koordinasyon ve pas çalışmaları sonrası dar alanda çift kale maç yapan sarı-lacivertli futbolcular bireysel antrenmanlarla idmanı noktaladı. Fenerbahçe hazırlıklarına yarın devam edecek.

    Fenerbahçe de Serdar Aziz de sakatlandı #2

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