Fenerbahçe'de Serdar Aziz kırmızı kart gördü

Denizlispor deplasmanına konuk olan Fenerbahçe'de dakikalar 51'i gösterirken top Serdar Aziz'in eline çarpınca olanlar oldu. Deneyimli futbolcu kırmızı kart görürken Altay ise penaltıyı kurtardı.

Süper Lig'in 11. haftasında Denizlispor ve Fenerbahçe karşı karşıya geldi.

SERDAR AZİZ KIRMIZI KART GÖRDÜ

Mücadelenin 51. dakikasında hava topu mücadelesine giren Serdar Aziz'in pozisyonuna VAR uyarısıyla penaltı kararı verildi.

İlk başta pozisyona devam kararı veren Ali Palabıyık, VAR'dan gelen uyarı nedeniyle pozisyonu izlemeye gitti. O sırada hakeme itirazda bulunan Serdar, hakemden sarı kart görürken, pozisyonu inceleyen Palabıyık penaltı noktasını gösterdi. Deneyimli hakem Serdar Aziz'e elle oynama gerekçesiyle ikinci sarıdan kırmızı kart gösterdi.

(Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır)

PENALTIYI ALTAY KURTARDI

Penaltıyı kullanmak için topun başına gelen Murawski kaleci Altay'ı geçemeyince Denizlispor bu atıştan yararlanamamış oldu.

Hem penaltı pozisyonuna hem de Serdar Aziz'in kırmızı kart görmesine ise sosyal medyada Fenerbahçeli taraftarlar tepki gösterdi.

Hakemler, değişen kurallar sonrası neredeyse ceza sahasında ele çarpan her topa penaltı vermeye başladı.

Hatırlanacağı gibi Başakşehir-Galatasaray maçında da turuncu-lacivertlilerin aleyhine penaltı verilmiş ve bu konu uzun süre tartışılmıştı.