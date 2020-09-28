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Fenerbahçe'de Serdar Aziz krizi

Fenerbahçe'de Serdar Aziz krizi

Fenerbahçe'de maaşında indirim yapmayı kabul etmeyen Serdar Aziz ile yönetim arasındaki ipler koptu. Tecrübeli stoper, hiçbir sakatlığı olmamasına rağmen derbi kadrosuna alınmadı.