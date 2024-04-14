Fenerbahçe'de Serdar Aziz maça devam edemedi

İHA
Süper Lig'in 32. haftasında Fatih Karagümrük'e konuk olan Fenerbahçe sahadan 2-1 galip ayrıldı.
Mücadeleye 11'de başlayan Serdar Aziz, maçta sakatlık yaşadı.
Bu sezon sakatlıklar nedeniyle ligde 12, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 6 maça çıkan Serdar, uzun süre formasından uzak kaldı.
Yerini Becao'ya bıraktı
Karagümrük maçında bir anda kendini yere bırakan 33 yaşındaki defansın yerine 72. dakikada Rodrigo Becao'ya oyuna girdi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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