Fenerbahçe'de Serdar Aziz'e özel gözlük

Fenerbahçe'de göz kapağı yarılan Serdar Aziz, Tisserand'ın Galatasaray maçına yetişmemesi halinde kendisine görev verilirse özel bir gözlükle sahada olacak.

Marcel Tisserand'ın Kongo Milli Takımı'nda sakatlanması moralleri bozdu. Gözler, bir önceki Milli arada Norveç karşısında göz kapağı yarılan Serdar Aziz'e çevrildi.

Tecrübeli savunmacı o tarihten beri sahaya çıkmadı. Serdar, son Kayserispor mücadelesinde ise kadroya alındı.





ÖZEL GÖZLÜK TAKACAK

Başarılı stoper, Galatasaray derbisinde ilk 11'e dönebilir. Sağlık ekibi, en kötü senaryoyu düşünerek Serdar Aziz için koruyucu özel bir gözlük hazırladı. Milli savunmacı görev yapması halinde bu gözlükle sahaya çıkacak.

Hollandalı unutulmaz futbolcu Edgar Davids, maçlarda taktığı gözlükle hafızalara kazınmıştı.



