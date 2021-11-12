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    Fenerbahçe'de Serdar Aziz'e özel gözlük

    Fenerbahçe'de göz kapağı yarılan Serdar Aziz, Tisserand'ın Galatasaray maçına yetişmemesi halinde kendisine görev verilirse özel bir gözlükle sahada olacak.
    • Haber Merkezi
    • 12.11.2021 - 13:32
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    Fenerbahçe'de Serdar Aziz'e özel gözlük

    Marcel Tisserand'ın Kongo Milli Takımı'nda sakatlanması moralleri bozdu. Gözler, bir önceki Milli arada Norveç karşısında göz kapağı yarılan Serdar Aziz'e çevrildi.

    Tecrübeli savunmacı o tarihten beri sahaya çıkmadı. Serdar, son Kayserispor mücadelesinde ise kadroya alındı.

    Fenerbahçe de Serdar Aziz e özel gözlük #1

    ÖZEL GÖZLÜK TAKACAK

    Başarılı stoper, Galatasaray derbisinde ilk 11'e dönebilir. Sağlık ekibi, en kötü senaryoyu düşünerek Serdar Aziz için koruyucu özel bir gözlük hazırladı. Milli savunmacı görev yapması halinde bu gözlükle sahaya çıkacak.

    Hollandalı unutulmaz futbolcu Edgar Davids, maçlarda taktığı gözlükle hafızalara kazınmıştı.

    Fenerbahçe de Serdar Aziz e özel gözlük #2

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