Euro
8.98
-0.4%
Dolar
7.532
0.28%
Altın
411.42
0.25%
Borsa
1.542
0.26%
Bitcoin
377.200
4.78%
EXEN Coin
16.12
0.24%
7ºC
İstanbul
Çok bulutlu 7 C

    Fenerbahçe'de Sinan Gümüş sakatlandı

    Süper Lig'in 29. haftasında Konyaspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de Sinan Gümüş sakatlandı.
    • Haber Merkezi
    • 07.03.2021 - 16:29
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Fenerbahçe'de Sinan Gümüş sakatlandı

    Fenerbahçe, Süper Lig’in 29. haftasında İttifak Holding Konyaspor ile 8 Mart Pazartesi günü deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını Can Bartu Tesislerimizde yaptığı antrenmanla tamamladı.

    SİNAN GÜMÜŞ'ÜN TEDAVİSİNE BAŞLANDI

    Teknik Direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen idman, saat 13.30’da ısınma ve çabukluk çalışmalarıyla başladı. 3 gruba ayrılan oyuncular 5’e 2 top kapma ve pas çalışmaları yaptı. Çift kale maçla süren antrenman; taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.

    Sadık Çiftpınar bireysel çalışmalar eşliğinde antrenmanı tamamlarken; Mesut Özil’in tedavisine devam edildi. Sol üst arka adalesinde grade 1 zorlanma tespit edilen Sinan Gümüş’ün de tedavisine başlandı.

    Fenerbahçe de Sinan Gümüş sakatlandı #1

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir