Fenerbahçe'de Sinan Gümüş ve Caner Erkin kadro dışı bırakıldı

Sarı-lacivertlilerde Pereira, Sinan Gümüş ve Caner Erkin'i kadro dışı bıraktı.

Fenerbahçe'de Caner Erkin ile Pereira arasında sürtüşme yeniden başladı.

Pereira'nın önceki döneminde bir Galatasaray derbisi öncesi Caner Erkin yerine ilk 11'de Hasan Ali Kaldırım'a şans vermesi milli futbolcuyu çıldırtmış ve deneyimli teknik adama "Senin kuracağın kadroyu s...." diyerek tepkisini dile getirmişti.

Yaşanan tartışmaların ardından Caner Erkin sezon sonu takımdan gönderilmişti.

SAMİMİ POZLAR VERMİŞLERDİ

Bu sezon yeniden göreve başlayan Vitor Pereira ile Caner Erkin arasındaki iletişimin nasıl olacağı merak konusuydu.

Göreve başlayan Pereira ile Erkin samimi pozlar vermiş ve aralarında sorun olmadığını belirtmişti.

CANER YİNE KADRO DIŞI

Ancak durum yeniden tersine döndü ve Pereira, Caner Erkin ve Sinan Gümüş'ü kadro dışı bıraktı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Yeni sezon planlaması devam eden Profesyonel Futbol A Takımımızda, Teknik Direktörümüz Vitor Pereira’nın kararı doğrultusunda; oyuncularımız Caner Erkin ve Sinan Gümüş’ün çalışmalarını takımımızdan ayrı olarak sürdürmelerine karar verilmiştir." ifadeleri kullanıldı.