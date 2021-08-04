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    Fenerbahçe'de Sinan Gümüş ve Caner Erkin kadro dışı bırakıldı

    Sarı-lacivertlilerde Pereira, Sinan Gümüş ve Caner Erkin'i kadro dışı bıraktı.
    • Haber Merkezi
    • 04.08.2021 - 16:24
    • Güncelleme : 04.08.2021 - 16:33
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    Fenerbahçe'de Sinan Gümüş ve Caner Erkin kadro dışı bırakıldı

    Fenerbahçe'de Caner Erkin ile Pereira arasında sürtüşme yeniden başladı.

    Pereira'nın önceki döneminde bir Galatasaray derbisi öncesi Caner Erkin yerine ilk 11'de Hasan Ali Kaldırım'a şans vermesi milli futbolcuyu çıldırtmış ve deneyimli teknik adama "Senin kuracağın kadroyu s...." diyerek tepkisini dile getirmişti.

    Yaşanan tartışmaların ardından Caner Erkin sezon sonu takımdan gönderilmişti.

    Fenerbahçe de Sinan Gümüş ve Caner Erkin kadro dışı bırakıldı #1

    SAMİMİ POZLAR VERMİŞLERDİ

    Bu sezon yeniden göreve başlayan Vitor Pereira ile Caner Erkin arasındaki iletişimin nasıl olacağı merak konusuydu.

    Göreve başlayan Pereira ile Erkin samimi pozlar vermiş ve aralarında sorun olmadığını belirtmişti.

    Fenerbahçe de Sinan Gümüş ve Caner Erkin kadro dışı bırakıldı #2

    CANER YİNE KADRO DIŞI

    Ancak durum yeniden tersine döndü ve Pereira, Caner Erkin ve Sinan Gümüş'ü kadro dışı bıraktı.

    Kulüpten yapılan açıklamada, "Yeni sezon planlaması devam eden Profesyonel Futbol A Takımımızda, Teknik Direktörümüz Vitor Pereira’nın kararı doğrultusunda; oyuncularımız Caner Erkin ve Sinan Gümüş’ün çalışmalarını takımımızdan ayrı olarak sürdürmelerine karar verilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

    Fenerbahçe de Sinan Gümüş ve Caner Erkin kadro dışı bırakıldı #3

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