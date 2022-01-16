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    Fenerbahçe'de Sinan Gümüş'ün bonservisi belirlendi

    Fenerbahçe'de istenmeyen adam ilan edilen Sinan Gümüş'e Kasımpaşa ve Antalyaspor talip olurken sarı-lacivertliler iki takıma farklı tarife uygulayacak.
    • Haber Merkezi
    • 16.01.2022 - 13:48
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    Fenerbahçe'de Sinan Gümüş'ün bonservisi belirlendi

    Fenerbahçe 'de kadro dışı bırakılan ve takımda düşünülmeyen Sinan Gümüş'e iki talip çıktı. Sinan'ı, Antalyaspor ile Kasımpaşa'nın istediği bildirildi.

    ANTALYA'DAN 700 BİN İSTENİYOR

    Sarı- lacivertlilerin, kadro dışı bırakılan Sinan için 700 bin euro bonservis bedeli belirlediği kaydedildi.

    İki takımın da bu rakamı çok bulduğu ve indirim istediği gelen haberler arasında yer alıyor. Ancak Kanarya'nın, daha önce Mame Thiam'ı kendilerine bedelsiz veren Paşa'ya ekstra bir kolaylık sağlama imkanı olduğu bildirildi.

    Fenerbahçe de Sinan Gümüş ün bonservisi belirlendi #1

    KASIMPAŞA THIAM'I BEDAVAYA VERMİŞTİ

    Geçen sezon limitler nedeniyle futbolcu transferi yaparken bonservis ödememeye dikkat eden Fenerbahçe, Mame Thiam için Kasımpaşa ile görüşmüş ve İstanbul ekibi golcü futbolcuyu bedelsiz şekilde sarı-lacivertlilere vererek büyük bir jest yapmıştı.

    Fenerbahçe de Sinan Gümüş ün bonservisi belirlendi #2


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