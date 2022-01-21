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    Fenerbahçe'de Sivas maçı öncesi 6 eksik

    Fenerbahçe'nin, Sivasspor maçı kamp kadrosu açıklandı. Sarı-lacivertlilerde 6 eksik bulunuyor.
    • Haber Merkezi
    • 21.01.2022 - 15:05
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    Fenerbahçe'de Sivas maçı öncesi 6 eksik

    Süper Lig'in 23. haftasında Fenerbahçe ile Sivasspor karşı karşıya gelecek.

    Fenerbahçe'de Sivasspor maçı kamp kadrosu açıklandı.

    6 EKSİK VAR

    Fenerbahçe'de Mesut Özil, Attila Szalai, Mert Hakan Yandaş, Ferdi Kadıoğlu, Muhammed Gümüşkaya ve Altay Bayındır, Sivasspor maçının kadrosunda yer almadı.

    Sarı lacivertliler haftaya 36 puanla 3. sırada giriyor. Ev sahibi Sivasspor ise 30 puanla 11. basamakta yer alıyor.

    Süper Lig'de 23. hafta mücadelesi yarın saat 16.00'da başlayacak.

    Fenerbahçe de Sivas maçı öncesi 6 eksik #1


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