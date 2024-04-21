Fenerbahçe'de Sivasspor maçının hazırlıkları tamamlandı Süper Lig'in 33. haftasında Sivasspor'a konuk olacak Fenerbahçe, karşılaşmanın hazırlıklarını noktaladı.

İHA

Fenerbahçe, Süper Lig’in 33. haftasında yarın deplasmanda Sivasspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.

Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu, ısınma, koordinasyon ve çabukluk hareketleriyle başladı.

İdman taktik ve bireysel çalışmayla tamamlandı

Pas çalışması ile devam eden antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.

Sarı-lacivertliler, bugün Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan kalkacak özel uçakla Sivas’a hareket edecek.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)