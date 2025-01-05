Fenerbahçe'de Sofyan Amrabat cezalı duruma düştü

İHA

Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe, evinde Hatayspor ile karşılaşırken rakibini 2-1 mağlup etti.

Mücadeleye 11'de başlayan Sofyan Amrabat, 55. dakikada sarı kart gördü.

CEZALI DURUMA DÜŞTÜ

Orta sahada Rui Pedro'ya yaptığı faul sonrası hakem Oğuzhan Çakır tarafından sarı kart gösterilen Amrabat, ligde cezalı duruma düştü.

Amrabat, bu sezon Bodrum FK, Trabzonspor ve Başakşehir mücadelelerinde de sarı kart gördü.

KONYASPOR MAÇINDA YOK

Başarılı orta saha ligin 19. haftasında 13 Ocak Pazartesi günü oynanacak Konyaspor maçında takımını yalnız bırakacak.

28 yaşındaki futbolcu Hatayspor karşısında 90 dakika sahada kaldı.